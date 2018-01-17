Житель Новочеркасска набросился на водителя скорой из-за упреков в незнании ПДД

Водителю скорой помощи в Новочеркасске пришлось прятаться от агрессивного владельца легковушки, которая мешала проезду торопившейся на вызов неотложки. Житель дома по Привокзальной улице, во дворе которого во вторник днем произошел конфликт, снял на видео заключительный этап "дорожных прений".

Врачей, как уточняет Donday.ru, в отделение Сбербанка, одна из посетительниц которого неожиданно почувствовала себя плохо. Renault Logan и скорая с включенной "мигалкой" повернули во двор одна за другой, но при этом владелец легковушки остановил ее у подъезда, тем самым перегородив дорогу служебному автомобилю. Водитель последнего для начала включил сирену, а потом доступным языком объяснил вышедшему из салона мужчине, как надо водить и что следует сделать. В свое оправдание автолюбитель указал на то, что водитель реанимобиля не включил поворотник и тем самым должен был ехать прямо, а не сворачивать к подъезду, чтобы потом пугать людей сиреной.

Препирательства могли бы длиться еще долго, тем паче фельдшер пешком отправилась к пациентке, но владельцу Logan надоела словесная дуэль, и он решил доказать свою правоту силой. Его противник укрылся в "Газели", а спустя пару минут ему на помощь пришли очевидцы, отогнавшие агрессивного водителя и заставившие его отъехать в сторону.

Свободная дорога оказалась как нельзя кстати, поскольку почувствовавшую себя дурно женщину пришлось госпитализировать.