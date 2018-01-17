Порошенко заявил, что Россия хочет уничтожить успешную Украину

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался иностранным дипломатам, что доверять Москве нельзя, и что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою так называемую сферу влияния.

Порошенко отметил, что демократическая успешная и независимая Украины является самым действенным предохранителем против возрождения имперских аппетитов и амбиций России. "Все, что Россия сегодня делает на Украине, имеет одну цель – вернуть Украину в сферу влияния и уничтожить украинское государство", — заявил Петр Порошенко, выступая в рамках ежегодного приема руководителей диппредставительств. Выступление президента Украины транслировалось на телеканале "112 Украина". По мнению Порошенко, надо брать уроки из истории, говорящие, что нельзя умиротворять агрессора и нельзя ему верить. Президент отметил, что Кремлю никогда нельзя верить.

Ранее Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия, называя подобные обвинения неприемлемыми, отрицала это. Москва уже не один раз заявляла, что не причастна к событиям на юго-востоке Украины, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина смогла преодолеть экономический и политический кризис.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где Россия не является стороной конфликта.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что заявления о присутствии военных России в Донбассе бездоказательны. Несмотря на многократные обвинения, "до сих пор никто не может предъявить конкретных фактов, напоминает РИА Новости.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации ООН, более 10 тысяч человек стали жертвами конфликта.