Крамник обыграл соотечественника Свидлера на турнире в Вейк-ан-Зее

В голландском городе Вейк-ан-Зее продолжается престижный шахматный турнир с участием сильнейших гроссмейстеров мира. В четвертом раунде соревнований россиянин Владимир Крамник одержал победу над соотечественником Петром Свидлером.

Еще один россиянин Сергей Карякин в четвертый раз на турнире сыграл вничью, на этот раз с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Четвертый участник от России Максим Матлаков был сильнее китаянки Хоу Ифань. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с хозяином турнира Анишем Гири.

После четырех туров первое место в турнирной таблице делят Гири и индиец Вишванатан Ананд, в активе которых по 3 очка. По 2,5 балла имеют Карлсен, Мамедьяров и Крамник. Далее идут Карякин и Матлаков, американец Уэсли Со, британец Гавэйн Джонс и китаец Вэй И (у всех по 2). На счету Свидлера 1,5 очка в четырех турах.