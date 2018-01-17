Французские заемщики хотят вернуть деньги, украденные Лениным

Франция не вправе требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций, но не может запретить гражданам страны выдвигать такие требования. Об этом заявили представители министерства экономики Пятой республики.

В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, которые обеспечивались золотом. В течение трех следующих десятилетий французские инвесторы вложили в этот проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро в современном эквиваленте).

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, потому что в 1918 году глава Советского правительства Владимир Ленин принял решение об отказе России от дореволюционных финансовых обязательств. В 1997 году между Москвой и Парижем был заключен договор, в котором отмечалось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

В последние дни в средствах массовой информации Франции появились сообщения, что около 400 тысяч человек (членов французской Ассоциации держателей облигаций царских займов) планируют требовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды. Согласно предварительным данным, общая сумма выплат лежит в диапазоне от 10 до 30 миллиардов евро. Но в том же документе было указано, что ожидать выплат не приходится, так как РФ уже выплатила Пятой республике более 330 миллионов евро.

Споры между Российской Федерацией и Французской Республикой по вопросу русских займов были ликвидированы 27 мая 1997. Тогда было подписано соглашение между двумя странами, согласно которому Россия и Франция взаимно отказываются от всех финансовых долгов, возникших между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, которые связаны с этими долгами.

По договору Россия уже выплатила Франции более 400 миллионов долларов.

Перепись, которую проводило министерство финансов, помогла установить, что 315 219 держателей займов имели в своем владении порядка 9 миллионов ценных бумаг. А также, что эти держатели получали выплаты.

В заявлении также отмечено, что в настоящее время межгосударственные споры устранены, а Франция воздерживается от любых требований к России по этому вопросу.

Однако соглашение, заключенное между двумя странами, не позволяет лишить французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования.

В министерстве подчеркнули, что Пятая республика никак не связана никакими обязательствами перед этими людьми в соответствии с заключенным соглашением между Россией и Францией.