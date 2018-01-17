Экипаж Николаева сохраняет лидерство на "Дакаре" после 10 этапов

В Южной Америке продолжается престижный ралли-марафон "Дакар". Десятый этап ралли-рейда проходил по территории Аргентины. В зачете грузовиков российский экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Эдуарда Николаева показал четвертое время.

На спецучастке длиной 424 км, проложенным между городами Сальта и Белен, Николаев отстал от победителя — голландца Тони ван Генугтена на "Ивеко" — на 22 минуты и 14 секунд. Голландский экипаж показал итоговое время — 5 часов 31 минута 49 секунд. Второе место занял аргентинец Федерико Вильягра также на "Ивеко" (отставание от лидера – 33 секунды). Третьим по итогам этапа стал белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-спорт" (отставание – 11 минут 9 секунд). Другие экипажи "Камаз-мастер" под управлением Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова показали пятое и восьмое время соответственно.

В генеральной классификации Николаев сохранил свое лидерство. Вторым идет экипаж Вильягры, который отстает от россиян на 24 минуты 44 секунды. Третье место занимает Вязович (отставание – 3 часа 48 минут 30 секунд).