Непокоренный. Артем Дзюба пошел против "Зенита"

Российский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба опроверг слова заместителя спортивного директора клуба Вячеслава Малафеева о том, что у него существуют проблемы со здоровьем. Форвард в своем Instagram выложил несколько видео своей тренировки из тренажерного зала.

На них форвард усиленно занимается на велотренажере, тягает штангу и делает другие упражнения. Судя по всему, таким образом Дзюба пытается показать всем, что абсолютно здоров и не находится в клинике Международной федерации футбола (ФИФА), о которой в интервью "Спорт-экспресс" говорил Малафеев. При этом Дзюба на видео также оставил несколько комментариев, в которых говорит, что "здоров как лев" и "готов на все 100".

После окончания своей тренировки Дзюба сделал селфи и вместо подписи опубликовал стихотворение английского поэта Уильяма Эрнеста Хенли под названием "Непокоренный".