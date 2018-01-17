Актер Марат Башаров оформил опекунство над детьми-беженцами из Сирии

16 января российский актер Марат Башаров во время гуманитарной миссии РФ в столице Ливана подписал официальные документы, оформив опеку над двумя сирийскими детьми – семилетней Асмой и пятилетним Ахмадом.

Как уточнил глава исламского благотворительного фонда "Закят", муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, также присутствующий при подписании документов, дети проживают во временных лагерях беженцев в долине Бекаа в Ливане. Башаров будет оказывать этим детям ежемесячную материальную помощь.

По словам Башарова, опекунство над детьми-беженцами из Сирии – его личный выбор и религиозный долг.

Актер пригласил детей и их матерей Фатину Атая и Муну Абдель Хамиду на спектакль "Разговор с душой", который состоится в Москве в середине февраля. Как рассказал Башаров, этот спектакль рассказывает о простых истинах, людских ошибках и возможностях их исправить.

Муна Абдель Хамид поблагодарила за оказываемую от мусульман России помощь. Она подчеркнула, что Россия оказывает помощь сирийцам не на словах, а на деле. "Вы приехали сюда с гуманитарной миссией. И мы, сирийцы, никогда не забудем ее", — отметила Муна Абдель Хамид.

Ильдар Аляутдинов рассказал, что 16 января в рамках гуманитарных проектов Совета муфтиев РФ россияне посетили один из лагерей беженцев, расположенный на границе с Сирией. Сирийцам привезли теплые вещи, одежду, дизельное топливо, а детям – подарки.