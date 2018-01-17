Тиллерсон назвал условия ужесточения санкций против Северной Кореи

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы будут представить предложения по ужесточению санкций против Северной Кореи, если страна предпримет новые провокации.

Как отметил Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР, дипломаты США в Нью-Йорке (в ООН) продолжат выступать за более жесткие санкции против Корейской Народно-Демократической Республики, если будут последующие провокации. Цель кампании по оказанию максимального давления все та же – сподвигнуть Северную Корею на переговоры по денуклеаризации.

По словам Тиллерсона, дипломатические усилия Соединенных Штатов всегда поддерживались сильным и решительным военным вариантом действий.

Трансляция пресс-конференции велась на сайте Госдепартамента США, передает РИА Новости.