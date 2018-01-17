НХЛ. Передача Бучневича помогла "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"

В Национальной хоккейной лиге проходит очередной игровой день регулярного чемпионата. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду одержал победу над "Филадельфией Флайерз" со счетом 5:1.

В составе победителей две шайбы забросил Рик Нэш (7-я и 38-я минуты), первую форвард отправил в ворота после передачи российского нападающего Павла Бучневича. Еще по разу у "Рейнджерс" отличились Джей Ти Миллер (17-я), Пол Кэри (20-я) и Михаэль Грабнер (31-я). В составе "летчиков" единственный гол на счету Джордана Уила (3-я). Для Бучневича эта результативная передача стала 16-й в 43 матчах нынешнего сезона, всего на счету россиянина 27 очков (11 шайб + 16 передач). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов результативными действиями не отметился.

"Сент-Луис Блюз" в другом матче игрового дня на чужом льду в овертайме победил "Торонто Мэйпл Ливз" (2:1), российские форвард "блюзменов" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в протоколе матча отметиться не смогли. "Нью-Джерси Девилз" в гостях обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" – 4:1.