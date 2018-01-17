Казахстан закупил у США продукцию и услуги на 2,5 миллиарда долларов

Республика Казахстан закупила американскую продукцию и услуги на сумму в 2,5 миллиарда долларов по итогам визита президента страны Нурсултана Назарбаева в Вашингтон. Об этом сообщили представители пресс-службы Госдепартамента США.

Как уточняется, в ходе визита было подписано множество документов и контрактов, в том числе новые соглашения с Boeing Company, Air Astana, Chevron, GE Digital, GE Transportation, KazTemirZholy, SCAT Airlines и фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" о приобретении американской продукции и услуг на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Также было отмечено, что Соединенные Штаты Америки и Казахстан продолжают сотрудничать в рамках Всемирной торговой организации. В 2016 году объем двусторонней торговли достиг 1,9 миллиарда долларов. Астана и Вашингтон планируют развивать отношения в этой сфере, передает ТАСС.

Пресс-служба Нурсултана Назарбаева сообщила, что в ходе визита президента Казахстана в США было подписано более 20 соглашений о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, направленных на реализацию проектов в сфере авиации, нефтехимической отрасли, космических исследований, сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму около 7 миллиардов долларов.

В рамках визита было заключено три межправительственных соглашения: соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины, соглашение о невзымании платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов и протокол к соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана.