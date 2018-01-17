Защитившая детей от нападения подростков учительница получила 17 ударов ножом

17 ножевых ранений получила учительница пермской школы номер 127, где подростки устроили резню. Педагог спасала детей, но все равно 15 из них пострадало. Об этом сообщила региональный детский омбудсмен Светлана Денисова.

По ее словам, учитель 4 "Б" класса Наталия Васильевна Шагулина настоящий герой. Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. "Пожелаем все вместе ей выздоровления!" — написала Денисова.

Сейчас, отметила омбудсмен, на уровне администрации города и края решается вопрос материальной поддержки семей учителя и пострадавших детей, передает "Интерфакс".

Главврач городской клинической больницы номер 4 Андрей Ронзин информацию о характере травм пострадавшей комментировать не стал. Он отметил только, что состояние учителя стабильно тяжелое. "У подростков состояние средней тяжести", — добавил он.

Инцидент с поножовщиной произошел в пермской школе номер 127 в понедельник, 15 января. Между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. По предварительным данным, ученик школы и бывший ученик начали драться в коридоре. Затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

В результате пострадали 15 человек. Из них 12 госпитализированы с травмами. Еще у троих — психологические травмы. Возраст пострадавших детей — от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. Из12 госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии находятся двое — учитель и ученик, остальные — в состоянии средней тяжести.

Подозреваемые задержаны. Один из двух подростков, устроивших резню, характеризовался положительно. Второй состоял на учете в "группе риска" в школе и в отделе по делам несовершеннолетних. У него были проблемы с учебой и алкоголем. Родители не справлялись с его воспитанием, и в течение пяти лет он находился на индивидуальном обучении.

Расследованием дела занимаются следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".