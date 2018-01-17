Биткоин потерял более 25% за сутки

Курс биткоина опустился до отметки 10,5 тысячи долларов впервые с 1 декабря 2017 года. Его падение за сутки составило 25,1%, передает ТАСС.

Вместе с биткоином падают все без исключения криптовалюты из первой сотни, причем большинство из них за последние сутки потеряли по 25-30%. Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum подешевела на 20,5%, до 987,1 доллара, Ripple — на 33,4%, до 1,09 доллара, Bitcoin Cash — на 27,22%, до 1,67 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 509,79 миллиарда долларов. Как передает РИА Новости, доля биткоина — примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum — 19%, Ripple — 9%.

В числе возможных причин падения курса эксперты называют ряд недавних событий: закрытие нескольких крупных бирж, госрегулирование в азиатских странах, хакерские атаки, сложности с обработкой платежей и "заторы" на криптовалютных биржах, в результате чего сервисы вынуждены приостанавливать регистрацию пользователей.

Кроме того, недавно вице-губернатор Народного банка Китая Пан Гунгшэн заявил, что власти продолжат оказывать давление на торговлю криптовалютами, а платформы по централизованной торговле ими должны быть заблокированы. А на минувшей неделе стало известно о том, что власти Южной Кореи также намерены ограничить торговлю криптовалютами. Минфин страны заявил, что готовит пакет, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение инвестициями в криптовалюту.

Выступая накануне на Гайдаровском форуме, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что криптовалюты могут исчезнуть, как интернет-компании 90-х годов. "Через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, она станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен", — сказал Медведев.