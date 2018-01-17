Макарова и Веснина прошли во второй круг парного разряда Australian Open

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина, посеянные на турнире "Большого шлема" в Мельбурне под вторым номером, с победы стартовали на Australian Open. Им понадобилось провести две партии, чтобы переиграть американку Слоан Стивенс и канадку Эжени Бушар.

Встреча продолжалась один час и 22 минуты. В обоих сетах был зафиксирован счет 6:4 в пользу российской пары. В следующем раунде наши теннисистки сразятся с победителями матча, в котором американки Лорен Девис и Элисон Риске встретятся с хорваткой Петрой Мартич и словачкой Магдаленой Рыбариковой.