Россияне не могут вылететь из Мексики

Около полутысячи туристов из России не могут вернуться на родину из-за долга авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курорта Канкуна. Пассажиров высадили из самолета после восьми часов ожидания вылета в салоне.

Чартерный рейс FV5882 авиакомпании "Россия" задержан до выплаты долга, пояснил почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт. Пассажиры обратились за помощью к российскому посольству в Мехико и консульству, сообщает РИА Новости. Данных о времени вылета задержанного самолета пока нет.

Эту версию опроверг авиаперевозчик. В авиакомпании "Россия" заявили, что догов у авиакомпании нет. Задержка произошла из-за того, что мексиканские власти настаивали, чтобы самолетом "России" были из страны депортированы четверо граждан Армении. Это и послужило причиной задержки.