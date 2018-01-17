Командиров двух эсминцев США обвиняют в непреднамеренном убийстве

Командирам двух американских эсминцев предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в непреднамеренном убийстве. В прошлом году их корабли попадали в аварии, приведшие к гибели людей.

По данным РИА Новости, командира и двух офицеров Fitzgerald обвинили в халатности, опасном управлении кораблем и непреднамеренном убийстве. Такие же обвинения выдвинуты против командира эсминца John McCain.

В середине июня неподалеку от японского порта Йокосука эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. Погибли семь американских моряков. По итогам расследования был уволен командир корабля и двое старших офицеров.

Всего через два месяца — 21 августа — эсминец John McCain столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива. В результате столкновения погибли 10 моряков, еще пятеро получили ранения.