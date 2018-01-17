Третьего ребенка Кардашьян и Уэста выносила суррогатная мать

В семье 37-летней Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста прибавление. Они в третий раз стали родителями. Девочку для звездной пары выносила суррогатная мать. По медицинским показаниям: рожать самой американской модели запретили врачи из-за осложнений во время предыдущей беременности.

Дочка Кардашьян появилась на свет в лос-анджелесской клинике. Роды прошли без осложнений, ребенок здоров, сообщает ТАСС. Имя девочки пока не объявляется.

Модель, актриса и светская львица Кардашьян и Уэст поблагодарили суррогатную мать, воплотившую их мечту и подарившую им "самый дорогой из существующих подарков".

Свадьба американской модели и рэп-музыканта состоялась в 2014 году. У пары уже есть двое детей — дочь Норт Уэст и сын Сейнт Уэст. Их 40-летний отец — один из самых известных и популярных рэп-исполнителей. У певца коллекция из 21 статуэтки "Грэмми" – он стал одним из рекордсменов по числу награждений этой музыкальной премией.