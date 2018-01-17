Все в сад: уроки на открытом воздухе повышают продуктивность обучения
Уроки на свежем воздухе помогают детям быть более собранными и концентрировать внимание на уроках вдвое дольше.
Фото sasint/pixabay.com.
Американские исследователи открыли интересную закономерность: оказывается, дети более внимательно и прилежно занимаются на уроках, если перед этим у них проходили занятия на открытом воздухе.
Авторы поясняют: сосредоточенность ребёнка на занятиях постепенно рассеивается, поэтому продолжительность одного урока в большинстве школ и составляет около 45 минут. Но "эффект природы" помогает удерживать внимание ученика почти в два раза дольше – до двух часов.
Напомним, что положительное влияние природы на самые разные процессы в организме изучается уже очень давно. Прогулки или просто времяпрепровождение на свежем воздухе помогают снять стресс, повышают мотивацию и сконцентрировать внимание.
Что касается детей, предыдущие работы показали, что даже взгляд на зелень через окно класса оказывает положительный эффект и улучшает концентрацию. Хотя многие учителя, напротив, полагают, что на открытом воздухе дети будут чаще отвлекаться.
Команда из Университета Иллинойса решила разобраться в этом вопросе. Авторы хотели понять, как один урок на природе повлияет на дальнейшее обучение в помещении.
В исследовании приняли участие третьеклассники (9-10 лет), проживающие в США. В течение десяти недель учителя проводили с ними по одному уроку на открытом воздухе каждую неделю. Уроки проходили неподалёку от школы в зоне, напоминающей парковую (с деревьями и зелёной травой). Была также и контрольная группа учеников, которая занималась как обычно только в кабинетах.
После каждого урока на открытом воздухе или в помещении исследователи отмечали, насколько ученики были вовлечены в процесс обучения: были ли они внимательными или, напротив, рассеянными и несобранными. Специалисты также считали, сколько раз учитель был вынужден успокаивать детей или обращать их внимание на занятие (фиксировались фразы "присядьте", "вам нужно работать" и так далее).
Кроме того, команда пригласила дополнительных участников, которых попросили взглянуть на фотографии с уроков и оценить степень вовлечённости детей в учебный процесс. Добровольцам было неизвестно, какие снимки делались после уроков на воздухе, а какие – после занятий в кабинете.
Результаты показали, что дети действительно были более сосредоточенными, усердными и спокойными на уроках, которые проходили после занятий на воздухе. Учителя реже призывали класс к порядку и к работе, а также им не нужно было объяснять материал по несколько раз.
"Независимые эксперты" также решили, что в 81% случаев дети выглядели более сконцентрированными на тех уроках, которые проходили после занятий на воздухе.
Авторы подчёркивают, что внимание детей не рассеивалось в течение более длительного времени после пребывания на природе. Они сохраняли интерес к одной и той же теме в течение двух часов (что для десятилеток вообще можно назвать удивительным достижением).
Поскольку ни состав класса, ни учитель, ни программа занятий не изменялись, повышение работоспособности детей исследователи могут объяснить лишь сменой обстановки.
Теперь команда планирует продолжить исследования в этом направлении: их интересует, для каких возрастов работает "эффект природы" и насколько он зависит от опыта учителя.
В целом, по мнению учёных, уроки на открытом воздухе – это простой способ улучшить успеваемость и эффективность обучения. Главное – чтобы ученики не расценивали пребывание на природе как отдых, заключают эксперты.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Frontiers in Psychology.
Кстати, ранее выяснилось, что полюбить науку школьникам помогают не книги, а эксперименты. И ещё один интересный факт: успеваемость мальчиков в школах зависит от числа одноклассниц.
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