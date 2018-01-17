Касаткина проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, уступив в двух сетах 6:7, 2:6 польской спортсменке Магде Линетт. 20-летняя россиянка была посеяна на турнире "Большого шлема" под 22-м номером.

В первом сете шла упорная борьба, что отразилось на счете – 6:7 (4:7) в пользу польской теннисистки. После этого сопернице Касаткиной удалось достаточно легко победить и во втором сете – 6:2.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченко также не смогла пробиться в следующий круг, уступив в двух партиях украинке Катерине Бондаренко.