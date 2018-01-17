Выборы без провокаций: открылась весенняя сессия Совета Федерации

В Совете Федерации сегодня торжественно открылась весенняя сессия. Выступая перед сенаторами, спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что в связи с предстоящими 18 марта выборами президента эта сессия пройдет в особых условиях.

"Наша обязанность приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на президентские выборы, чтобы они укрепили гражданское единство, прошли в строгом соответствии с законодательством на открытой конкурентной основе. Нельзя допустить нарушений и провокаций", — подчеркнула председатель Совета Федерации. Прямую трансляцию выступления вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

По словам Матвиенко, также важно исключить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов. В связи с этим она обратилась к членам временной комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ с поручением "внимательно отслеживать ситуацию".

Также спикер Совфеда отметила, что законодатели уже приступили к работе над инициативами, озвученными в декабре 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным – в их числе меры демографической поддержки, возвращение капиталов в Россию и предотвращение внешнего влияния на политические процессы внутри страны.