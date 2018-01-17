Еще не точка: Грозовский напишет книгу, а его защита подаст на апелляцию

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Священника подозревают в педофилии 2 часа назад
Еще не точка: Грозовский напишет книгу, а его защита подаст на апелляциюЧитайте нас в Telegram
Священник Глеб Грозовский осужден на 14 лет колонии за педофилию. Виновным он себя не считает. В колонии отстраненный от служения священник Русской православной церкви намерен написать книгу.
Грозовский намерен искать какую-то пользу и смысл в приговоре, для чего это все дано. "Наказание от слова "наказ". Кого Бог любит, кого избирает, тому и помогает проходить через какие-то сложности, — заявил Грозовский в суде. — Нормальные книги писал только тот, кто был за решеткой".
"Точка еще не поставлена", считают в Гатчинской епархии Русской православной церкви, где служил Грозовский. Адвокаты священника воспользуются правом подачи апелляции, сообщает РИА Новости.
Дело против священника может иметь заказной характер, считает руководитель правозащитного центра Всемирного Русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев, которому Патриарх Кирилл поручил тщательно изучить дело Грозовского. Правозащитник назвал решение суда "печальным", добавив, что не верит в вину Грозовского.
"Исходя из той информации, что есть, это похоже на заказной характер, — заявил Роман Силантьев. — Осталось выяснить, кто это сделал и зачем".
Глава правозащитного центра ВРНС выразил надежду, что священника оправдают после апелляции.
Между тем СК РФ распространил релиз, в котором говорится, что Грозовский пытался уйти от ответственности и создать впечатление, что его процесс не уголовный, а политический. По мнению ведомства, отстраненный от служения священник пытался обвинить следствие в фальсификации. Однако это не нашло подтверждения в суде, говорится в релизе.
Виновным Глеб Грозовский признан по решению Приозерского городского суда Ленобласти. Суд обязал Грозовского выплатить каждой из трех потерпевших по 400 тысяч рублей компенсации морального ущерба. Суд установил, что Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других — в 2013 году.
Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года. Священник скрывался в Израиле. Он утверждал, что стал жертвой провокации. Осенью 2014 года израильская полиция задержала Грозовского, а еще через два года священника экстрадировали в Россию.
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