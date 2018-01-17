Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию

Российскую телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Кишинев.

Журналистка прилетела во вторник вечером на самолете из Стамбула. Как сообщили ТАСС в Пограничной полиции Молдавии, ее остановили для прохождения паспортного контроля. Зейналова сказала, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально. После этого Зейналова улетела в Москву.

В ноябре в Молдавию не пустили продюсера ВГТРК Марину Сафронову и обозревателя телеканала "Звезда" Алексея Самолетова. Они провели в так называемой "стерильной зоне" аэропорта Кишинева несколько часов. Тогда погранслужба также заявила, что во въезде журналистам отказано, так как в документах не указана цель визита.

На прошлой неделе в Молдавии запретили трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России. Соответствующий закон подписал спикер парламента Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона.