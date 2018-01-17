"И юзом, и раком, и боком": очевидец снял на видео массовую аварию в заснеженной Алуште

Несколько десятков аварий произошло во вторник в Алуште, дороги которой превратились в подобие катка после выпавшего снега. Очевидцы сняли на видео момент массового ДТП в центре города.

"И юзом, и раком, и боком стоят! Как только не стоят!" — описал образовавшийся на улице 60 лет СССР затор один из водителей. Для многих автовладельцев спуск с горки оказался непосильной задачей — машины на летней резине были неуправляемы и в итоге бились друг о друга.

Водитель одной из столкнувшихся легковушек, как видно на кадрах, попытался руками оттолкнуть скользившую в его сторону иномарку, но едва сам не получил серьезные травмы, притом что ДТП все равно избежать не удалось.

Скептически настроенные очевидцы аплодисментами проводили владельца кроссовера, которому удалось ловко обогнуть все препятствия на дороге и без повреждений отправиться дальше.

На заснеженной дороге, соединяющей Алушту с поселком Изобильное, микроавтобус врезался в отбойник и едва не вылетел с проезжей части. Несколько аварий произошло на трассах Севастополь — Ялта и Алушта — Судак, которые тоже оказались завалены снегом. Днем он практически полностью растаял, но под вечер вторника пошел с новой силой. В этой связи МЧС призвало всех водителей либо не садиться за руль, либо быть предельно острожными и внимательными на дорогах.