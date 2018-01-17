Флешмоб "Прекрасная еда": 40 американских подростков отравились гелем для стирки

Флешмоб "Прекрасная еда": 40 американских подростков отравились гелем для стиркиЧитайте нас в Telegram
Не менее 40 американских подростков отравились, съев гель для стирки в капсулах.
Сделали они это в рамках флешмоба. Сначала это была просто шутка — один из пользователей Twitter опубликовал картинку, на которой была изображена миска с капсулами геля для стирки, и написал "Прекрасная еда. Размести пост у себя, если ты съел это". Эту инициативу подхватили другие пользователи. Подростки стали размещать свои фото и видео, на которых они кладут в рот капсулу и затем раскусывают ее, передает РИА Новости.
О жертвах красивых капсул в США пока не сообщается, однако эксперты предупреждают, что они могут привести к смерти.
"Если так случится, что вы вдохнете в момент проглатывания капсулы и содержимое попадет в легкие, или при тошноте, легкие не справятся с синтетическими моющими веществами", — сообщил директор Центра токсикологического контроля США Альфред Алегуас.
Тревогу бьет и канадский Минздрав. "Вы в курсе, насколько опасным может быть поедание Tide Pods?", — такая запись появилась в официальном "Твиттере" министерства. По его данным, от употребления Tide Pods умерли как минимум 10 человек.
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