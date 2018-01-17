Тема:
Звёзды и звёздные системы 1 час назад
Составлена карта движения 10 тысяч звезд в центре Галактики
Так выглядит балдж Млечного Пути (снимок "Хаббла").
Фото NASA, ESA, W. Clarkson (University of Michigan-Dearborn), A. Calamida, K. Sahu (STScI).
Астрономы изучили движение 10 тысяч солнцеподобных звёзд в центральной выпуклости Галактики (балдже). Исследование показало, что характер движения светил связан с их химическим составом.
Балдж – выпуклость, похожая на линзу, венчающая центр многих спиральных галактик (и наша – не исключение). Балдж Млечного Пути содержит от 10 до 20% его массы, а между тем происхождение его остаётся неясным. Традиционно считается, что эта архитектурная деталь Галактики образовалась одновременно с ней самой и потому состоит из очень старых звёзд. Между тем в течение многих лет накапливались свидетельства, что балдж содержит и более молодые светила, причём в большом количестве.
Команда учёных во главе с Уиллом Кларксоном (Will Clarkson) из США решила по возможности прояснить ситуацию. Исследователи проанализировали наблюдательные данные, накопленные "Хабблом" за девять лет. Это позволило им отследить движение 10 тысяч звёзд главной последовательности.
Затем авторы проанализировали спектры светил, полученные телескопом VLT. Это позволило им определить химический состав изучаемых звёзд.
Выяснилось, что светила балджа делятся на две популяции: бедные тяжёлыми элементами и богатые ими (астрофизики называют тяжёлым любой элемент с массой больше, чем у гелия). При этом эти две "компании" звёзд различаются характером движения.
Как уточняется в пресс-релизе исследования, богатые тяжёлыми элементами звёзды в два раза быстрее вращаются вокруг центра Галактики и движутся более упорядоченно, чем их "обделённые" собратья.
Напомним: если звезда богата тяжёлыми элементами, то она образовалась из материала, уже бывшего когда-то звездой. Это ставит под сомнение гипотезу о невероятной древности балджа. В то же время древних звёзд в нём тоже достаточно. Вероятно, это утолщение на теле Млечного Пути имеет сложную историю. Как уточняет ресурс Space.com, повторный всплеск звездообразования в балдже мог быть вызван столкновением с другой галактикой.
В дальнейшем авторы планируют расширить своё исследование и составить трёхмерную карту движения звёзд в балдже. Возможно, это позволит наконец прояснить историю его происхождения.
К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о другом свидетельстве молодости по крайней мере некоторых частей балджа – тонком диске переменных звёзд. Также недавно мы писали о звездообразовании "под самым носом" у центральной чёрной дыры Галактики и о виртуальной экскурсии в центр Млечного Пути.
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