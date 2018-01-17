17 января 201811:25
Футболист Роналду устал от "завтраков" в "Реале"Читайте нас в Telegram
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду выразил недовольство поведением руководства клуба, которое уже долгое время обещает пересмотреть действующий контракт, однако ничего не меняется. Португальский футболист хочет получать зарплату на уровне Месси и Неймара.
"Меня каждый день кормят завтраками. Но в этом случае вопрос не в деньгах, а в статусе", – цитирует Роналду Бомбардир.ру со ссылкой на El Mundo. Форвард "сливочных" получает по действующему контракту 21 миллион евро в год. Сейчас он хочет как минимум удвоить эту сумму.
Ранее появилась информация, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес посоветовал агенту португальца искать для своего клиента новый клуб.
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