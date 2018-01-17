Футболист Роналду устал от "завтраков" в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду выразил недовольство поведением руководства клуба, которое уже долгое время обещает пересмотреть действующий контракт, однако ничего не меняется. Португальский футболист хочет получать зарплату на уровне Месси и Неймара.

"Меня каждый день кормят завтраками. Но в этом случае вопрос не в деньгах, а в статусе", – цитирует Роналду Бомбардир.ру со ссылкой на El Mundo. Форвард "сливочных" получает по действующему контракту 21 миллион евро в год. Сейчас он хочет как минимум удвоить эту сумму.

Ранее появилась информация, что президент мадридского "Реала" Флорентино Перес посоветовал агенту португальца искать для своего клиента новый клуб.