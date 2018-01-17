Приезд допинг-офицеров заставил сняться с турнира 36 легкоатлетов

В Иркутске на чемпионате Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении 36 спортсменов снялись с соревнований после неожиданного визита допинг-офицеров РУСАДА. Большинство из легкоатлетов сослались на плохое самочувствие и не вышли на старт.

В числе неожиданно заболевших оказалась и известная российская бегунья Наталья Аристархова, показавшая в конце декабря потрясающий результат на дистанции 3000 метров на вузовском чемпионате Красноярского края. Ее время составило 9 минут и 6 секунд.

В число 36 снявшихся попали 11 взрослых легкоаталетов, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и еще семь девушек до 18 лет. Часть спортсменов вышли на старт, однако либо не финишировали, либо не прошли квалификацию во всех попытках, сообщает Чемпионат.Com.