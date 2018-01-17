Пассажир рейса Краснодар - Москва умер, не дождавшись экстренной посадки

На борту самолета, летевшего из Краснодара в Москву, скончался пассажир.

Мужчина почувствовал себя плохо во время полета. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Воронеже. После приземления на борт судна поднялись медики, но помочь они уже не смогли – пассажир умер, рассказала РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.