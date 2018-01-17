Участников пермской резни обвиняют в покушении на убийство малолетних

Двум подросткам, напавшим на школьную учительницу и четвероклассников с ножами в пермской школе, предъявлено обвинение. Они обвиняются в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних. При этом отягчающими моментами являются то, что преступление совершено группой лиц и по предварительному сговору.

Десятиклассник и его знакомый пришли в пермскую школу №127 15 января с ножами. Они нанесли 9 учениками и учительнице ножевые ранения. Учительница начальных классов получила 17 ножевых ранений, напоминает пермский главк следственного управления Следственного комитета России. Она находится в реанимации. Обвинение подростки выслушали в больничных палатах – они также нанесли ножевые ранения друг другу. Зачинщикам поножовщины избрана мера пресечения – взятие под стражу. Сейчас у палат подростков дежурят полицейские. После выписки из больницы подростки будут переведены в СИЗО.

Подростки находятся в обычном постоперационном состоянии. У них состояние средней степени тяжести, еще не сняты швы, отметил врач пермской Городской клинического больницы №4 Андрей Ронзин.

Занятие в школе, где произошла поножовщина, возобновятся 18 января. При этом школьники четвертого класса будут переведены в другой кабинет этажом ниже.