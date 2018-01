Недалеко от Детройта упал метеорит

Недалеко от города Детройт в штате Мичиган упал метеорит.

Национальная метеорологическая служба на своей странице в Twitter сообщила, что вспышка и хлопок не были громом или молнией. Скорее всего, это был метеорит. По данным Геологической службы США, что метеорит упал в 20:10 вторника по местному времени и вызвал землетрясение магнитудой 2,0.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx