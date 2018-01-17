Живущих по принципу "паркуюсь, где хочу" настигло мусорное возмездие. Фото

В одном из московских дворов народный гнев обрушился на автохамов, которые паркуют свои автомобили, мешая проезду мусоровозов к контейнерам, куда выкидывают мусор жильцы сразу нескольких многоквартирных домов.

Владельцев автомобилей, живущих по принципу "паркуюсь, где хочу", не раз просили напротив контейнеров машины не ставить. Однажды активисты даже поставили самопальный знак "не парковаться", однако и это не помогло. Один из водителей знак убрал и припарковался именно на этом месте.

Причем, стоял он на этом месте как на приколе, несколько дней. Мусор из-за таких автохамов вывезти из контейнеров не всегда возможно. В итоге заводятся крысы, которые, соответственно, бегут в ближайшие дома.

Накануне, 16 января, терпение жильцов лопнуло и они "украсили" машины таких автохамов пакетами с мусором, пишет активистка Светлана Штаркова и публикует в своем "Фейсбуке" фотографии этого своеобразного флешмоба.