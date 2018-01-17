МОК сделает заявление по участию КНДР в Олимпиаде 20 января

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах собирается выступить с заявлением по итогам переговоров между Южной Кореей и Корейской народно-демократической республикой об участии спортсменов из КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. Планируется, что это произойдет в субботу, 20 января.

На этот день запланировано отдельное совещание делегаций национальных олимпийских комитетов Южной Кореи и Северной с представителями Международного олимпийского комитета. "После встречи президент МОК Томас Бах сделает заявление в олимпийском музее в Лозанне", — цитирует пресс-службу организации "Интерфакс".

Известно, что в среду делегации Южной Кореи и КНДР проведут рабочие переговоры по поводу участия северокорейских олимпийцев на Играх в Пхенчхане. Они пройдут в населенном пункте Пханмунджом, который расположен в демилитаризованной зоне.