Как на праздник: грабители с шариком взорвали банкомат в Уфе

С пустыми руками вынуждены были ретироваться двое грабителей, с помощью воздушного шарика подорвавших банкомат в Уфе, сообщили в пресс-службе управления МВД по Башкирии. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

Нападению подвергся офис Промсвязьбанка на проспекте Октября, порог которого двое мужчин переступили ранним утром 16 января. У одного из них в руках был большой надувной шар с прикрепленным к нему шнуром. Газ они закачали в банкомат, после чего вышли на улицу и взорвали его.

На кадрах видно, что взрывной волной выбило входные двери, однако добраться до денег злоумышленники не смогли, так что покинули место преступления несолоно хлебавши. Выйти на их след правоохранителям пока не удалось.

Аналогичный случай произошел в июне 2016 года, правда, тогда мужчина действовал самостоятельно и доставил газ не в одном, а в двух шариках. Его усилия увенчались успехом — из банкомата он забрал 450 тысяч рублей. Поймать его так и не удалось.