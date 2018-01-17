Авария с семью машинами на трассе в Кемеровской области попала на видео

Зрелищное массовое ДТП на трассе в Кемеровской области попало в объектив видеорегистратора одного из участников аварии.

Инцидент произошел около 17:00 в среду, 17 января, на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

На кадрах видно, что машины столкнулись в условиях плохой видимости на заснеженной дороге. Владелец регистратора, как и большинство участников ДТП, не успел затормозить перед машинами, которые были вперди.

Как сообщили местные СМИ, массовая авария спровоцировала серьезную пробку на трассе. О пострадавших не сообщается.