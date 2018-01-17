Заложники Канкуна: российских туристов обещают выпустить к вечеру

Минтранс поручил выяснить причины задержки и принять меры по возврату более 500 российских туристов с мексиканского курорта Канкун в Москву. Сначала сообщалось, что авиакомпания "Россия" задолжала за стоянку в аэропорту. Однако в самой авиакомпании заявили, что рейс не может вылететь из-за действий мексиканских авиационных властей. Ожидается, что самолет все-таки выпустят в среду, предположительно, не ранее 20:00 по Москве. Где все это время находятся туристы?

"Мы, конечно, хотели подольше побыть в Мексике, но не настолько", — свои эмоции от многочасового ожидания в салоне самолета застрявшие в Канкуне пассажиры описывают в соцсетях.

Самолет авиакомпании "Россия" должен был вылететь из аэропорта Канкуна еще накануне вечером. Зимой Мексика – одно из популярных туристических направлений, и регистрацию на этот рейс прошли более 500 человек. Они ждали час, два, пять. Но борт так и не сдвинулся с места, а людям – уставшим и голодным – запретили покидать салон.



Сообщалось, что борт был полностью готов к взлету, но аэропорт не давал ему разрешение подняться в воздух из-за того, что у перевозчика накопились долги за стоянку и другие услуги. В компании "Россия" это отрицают. По заявлению перевозчика, мексиканские власти потребовали, чтобы этим бортом были депортированы четверо граждан Армении. И пришлось ждать всем – и пассажирам, которые уже никак не могли назвать эту поездку отдыхом, и экипажу, который во всей этой истории тоже можно признать пострадавшей стороной.



Дождавшись депортированных пассажиров, не вылетевшие из Канкуна россияне теперь должны будут подождать, когда на работу выйдут представители авиационных властей Мексики, а это еще несколько часов. Людей все-таки выпустили из самолета и отправили отдыхать в гостиницу. Их расселением занимался не перевозчик, а туристическая фирма. В авиакомпании "Россия" оптимистично сообщают, что сегодня вечером борт все-таки вылетит из Канкуна. Но случится это в лучшем случае в 22 часа по Москве.