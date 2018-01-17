В Омске прохожие подобрали пьяную и раздетую пятилетнюю девочку

Вечером 16 января в Омске прохожие обратили внимание на то, что маленькая девочка в странном виде ходит по улице одна. Они завели ребенка в ближайший магазин и вызвали полицию и скорую.

При обследовании в больнице врачи выяснили, что в крови 5-летней девочки содержится 0,3 промилле алкоголя. Полицейские же опознали в ребенке дочь 35-летнего омича, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Когда правоохранители пришли по адресу проживания семьи, то обнаружили, что отец девочки спит и пьян.

Оказалось, что пока супруга была на работе, он должен был присматривать за ребенком, но начал распивать спиртные напитки, а около 17 часов уснул. Таким образом, ребенок без верхней одежды бродил по сибирскому городу в мороз почти час.

На отца девочки составили административные протоколы по двум статья, а по факту случившегося продолжается проверка. По ее результатам будет решен вопрос о постановке этой семьи на профилактический учет, сообщает пресс-служба УМВД России по Омску. Кроме того, там сообщают, что в настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает.