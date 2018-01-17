Рада против разрыва дипотношений Украины и России

Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольными территориями Донбасса.

Как передает "Интерфакс", в ходе заседания парламент Украины рассмотрел поправку внефракционного депутата Тараса Батенко, согласно которой правительство страны должно разорвать дипломатические отношения с Россией и отозвать из РФ все свои дипмиссии.

Это предложение не нашло у парламентариев одобрения – за него проголосовали лишь 72 депутата из 226 минимально необходимых.

Как заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны из фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник, Верховная рада решила не включать в текст законопроекта нормативы, которые имеют долгосрочное действие.

По его словам, двусторонними отношениями занимается министерство иностранных дел, которое, как подчеркнул Винник, "пускай определяется, учитывая, прежде всего наш национальный интерес".