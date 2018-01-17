Перехитрить рак: модифицированные иммунные клетки натравили на лимфому

Покой им только снится: вечный бой с болезнями в нашем организме ведут иммунные клетки – Т-лимфоциты. Это белые кровяные тельца, которые, в зависимости от своей специфики, делятся на Т-киллеры (распознают и уничтожают повреждённые клетки) и Т-хелперы (усиливают приобретённый иммунный ответ).

Но у Т-клеток есть один недостаток: их можно обмануть. Если вирусы и бактерии они замечают и атакуют очень быстро, то, например, с клетками раковой опухоли всё обстоит иначе. Последние очень коварны и развивают свои стратегии, чтобы защитные клетки не могли их обнаружить.

Впрочем, учёные всё равно хитрее: у них уже есть несколько способов поддержки иммунных клеток. Например, их помощниками становятся особые молекулы и даже вирусы.

Однако есть и другой подход: американские специалисты из нескольких научных центров решили усовершенствовать сами Т-клетки, чтобы те более эффективно находили и уничтожали раковые опухоли.

Поясним, что рост здоровых клеток в нашем организме контролирует особый сигнальный белок – трансформирующий ростовой фактор-бета (TGF-β). В клетках опухолей этот белок также присутствует, причём из-за мутаций он помогает раковым клеткам распространяться на соседние. Более того, избыток TGF-β дезактивирует атакующие Т-клетки – вот почему так часто опухоль может долго расти и оставаться незамеченной.

Чтобы противостоять этому механизму "онкозащиты", команда модифицировала LMP-специфичные Т-клетки. Эти клетки "принудили" экспрессировать доминантно-отрицательный тип TGF-β-рецептора.

По словам авторов, Т-клетки нового типа способны выживать во враждебной среде вокруг опухоли и дольше продолжать свою миссию по поиску и уничтожению клеток ракового образования.

Учёные провели небольшое клиническое исследование, чтобы проверить эффективность метода. Они нацелили Т-клетки на борьбу с лимфомой Ходжкина. Это злокачественное заболевание лимфоидной ткани, которое часто имеет вирусную природу: ген вируса Эпштейна — Барр, обнаруживается в 20-60% биопсий. Модифицированные клетки как раз должны были распознавать белки, связанные с этим вирусом.

В первом испытании нового метода терапии приняли участие восемь пациентов с лимфомой Ходжкина, вызванной вирусом Эпштейна — Барр. Все участники получали от 2 до 12 "доз" специально сконструированных Т-клеток (им делали инфузии, то есть вводили клетки в кровоток).

Лабораторные эксперименты подтвердили, что специально сконструированные Т-клетки более эффективно атакуют опухоли. Однако тесты с участием людей показали совершенно поразительный результат: сигнал от модифицированных Т-клеток в периферической крови увеличивался до ста раз, а сами клетки сохранялись активными в кровотоке в течение нескольких лет.

У четверых из семи пациентов с активной формой заболевания наблюдались мощные клинические ответы, причём у двух пациентов они сохранялись на протяжении четырёх лет. При этом "предварительной обработки" – химиотерапии – вообще не потребовалось, уточняют авторы.

Они подчёркивают, что нужно провести больше исследований и клинических испытаний, чтобы терапия модифицированными Т-клетками стала полноценным методом лечения.

Кстати, глава Центра исследований рака и иммунологии Детского научно-исследовательского института и ведущий автор исследования Кэтрин Боллард (Catherine Bollard) отмечает, что лечение за счёт перестройки иммунных клеток – направление относительно молодое.

"Я начала работать в этой области в 2000 году. В то время медицинское сообщество не проявляло большого энтузиазма в отношении использования терапии Т-клеток для лечения рака", — рассказывает Боллард.

Но, по её словам, за короткое время многое изменилось: теперь исследователи видят огромный потенциал Т-клеток и уверены, что с их помощью можно победить большинство типов рака.

Команда опубликовала научную статью с более подробным описанием своей работы в медицинском издании Journal of Clinical Oncology.

Кстати, ранее учёные доказали, что эффективность иммунотерапии рака повышают определённые кишечные бактерии.