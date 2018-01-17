Полицейские спасли валлаби со скоростной трассы в Австралии

Необычного нарушителя правил дорожного движения пришлось ловить сиднейской полиции - валлаби выбрался на скоростною дорогу, а затем на Харбор-Бридж. Зверька сняли на видео сами стражи порядка.

Инцидент произошел около 05:00 во вторник, 16 января, в Сиднее.

На кадрах видно, как валлаби прыгает по шоссе не обращая никакого внимания на машину правоохранителей с проблесковыми маячками. После непродолжительного преследования офицеры изловили животное возле местной консерватории.

Как сообщает The Guardian, валлаби благополучно отвезли в участок, а затем передали в зоопарк.