ВСУ во всю готовятся принять на вооружение ракеты Javelin

Вооруженные силы Украины готовятся принять на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin, пишет агентство "Укринформ" со ссылкой на начальника генштаба ВСУ Виктора Муженко. Правда, американские ПТРК Незалежная получит не так быстро, как ей хотелось бы, добавил украинский военачальник. Но вопросы безопасности, хранения и оформления этого оружия уже прорабатываются.

Правительство США одобрило поставку летального оружия Украине в декабре прошлого года. Журналисты уточняют, что ВСУ рассчитывают получить 35 противотанковых комплексов и 210 ракет к ним, которые обойдутся украинским налогоплательщикам в 47 миллионов долларов.

Javelin – американский противотанковый ракетный комплекс, который часто относят к третьему поколению ПТРК. То есть он работает по принципу "выстрелил-забыл". Солдату-оператору надо только указать ракете цель. А до противника она доберется сама. Причем Javelin имеет пассивную тепловую систему наведения, которая фактически ничего не излучает, а значит, экипаж вражеской боевой машины может и не узнать, что в него летит ракета. Броня от Javelin тоже спасает мало, так как ПТРК старается атаковать цель в крышу, где защита обычно самая тонкая.

Недостатков у американского ПТРК тоже хватает. Например, высокая цена. Стоимость одного комплекса оценивается примерно в 1,3 миллиона долларов. Также к недостаткам можно отнести тот факт, что перед выстрелом тепловизионной системе Javelin нужно несколько десятков секунд для охлаждения. За это время бойца с ПТРК могут заметить и уничтожить. Кроме того, радиус действия американского комплекса относительно небольшой – 2500 метров. В то время как российские противотанковые ракеты способны поразить цель за 5-6 километров.