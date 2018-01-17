В Латинской Америке Папу Римского встретили бунтами и горящими храмами

Папа Римский Франциск встретился с гражданами Чили, которые подверглись сексуальному насилию со стороны священников, несмотря на многочисленные протесты со стороны местного населения. Чилийцы обвиняют понтифика в том, что тот знал о преступлениях местных пасторов, но закрывал на это глаза, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Представители Ватикана отметили, что встреча Папы Римского с жертвами насилия носила исключительно приватный характер. Незадолго до этой аудиенции понтифик пообщался с президентом Чили Мишелем Бачелетом, после чего принес публичные извинени гражданам южноамериканской страны за священников-педофилов.

Несмотря на попытки католической церкви загладить конфликт, жители Латинской Америки, похоже, не готовы простить Папу Римского, по крайней мере, так быстро.

Ранее сообщалось, что чилийские манифестанты попытались сорвать литургию Франциска в парке в центре Сантьяго, на которую собралось около 400 тысяч человек.

Кроме того, в Перу, куда Папа Римский отправится после Чили, вандалы подожгли статую Иисуса Христа, протестуя против визита лидера католиков.

Незадолго до поездки Папы Римского в Латинскую Америку сразу 80 церковных служителей в Чили обвинили в сексуальных домогательствах.