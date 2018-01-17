"Движение вверх" не остановить: фильм собрал почти 2 миллиарда рублей

Почти 2 миллиарда рублей составили кассовые сборы фильма "Движение вверх", и это менее чем за месяц. Так много не собирала еще ни одна российская лента за всю современную историю страны. Триумф сборной СССР на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене имел эффект разорвавшейся бомбы — что тогда, что сейчас. Многие зрители приходят в кинотеатр снова и снова.

Это "Движение вверх" в российских кинотеатрах не остановить. Фильм студии "ТриТэ" и телеканала "Россия 1" уже показал рекордные для отечественного кинематографа сборы — почти 2 миллиарда рублей, и остается безусловным лидером проката.

- Это можно смотреть постоянно!

- Фильм — просто супер!

Фильм, который заставляет плакать и смеяться. Фильм, который поминутно держит в напряжении каждого зрителя, в кино посмотрели почти 8 миллионов россиян.

На эмоциях после фильма даже те, кого сентиментальным зрителем не назовешь.

"Этот фильм не о трех секундах, которые потрясли и удивили нашу страну, потрясли весь мир. Этот фильм намного о большем. О том, что нет ничего невозможного — как в спорте, так и в жизни", — уверен губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Перед тем, как все решат последние три секунды матча, зритель станет свидетелем настоящего чуда — рождения команды, которая играла не за деньги, а за родину, настоящих мужиков, которыми гордились тогда. И так хочется гордиться сегодня!

Об успехе "Движения вверх" уже заговорили и на Западе, ведь по сборам фильм вплотную подошел к тройке голливудских лидеров, которые когда-либо шли в нашем прокате. Падут ли "Аватар" и "Пираты Карибского моря" под силой "Движения вверх"?

Переживать вместе с героями самые волнующие моменты зрители готовы не по одному разу.

Юлию Дроздкову из Пензы "Движение вверх" не отпускает ни днем, ни ночью уже три недели. Сегодня — новая встреча с героями, ставшими родными. Юля в 10 раз пришла на "Движение вверх".

"Движение вверх" навсегда войдёт в историю отечественного кинематографа, и дело даже не в рекордных и беспрецедентных сборах, это фильм, который делает зрителей сильнее.

- Это прекрасный пример веры в себя!

В связи с небывалой популярностью кинотеатры продлевают показ фильма, к прокату подключаются и все новые кинозалы.