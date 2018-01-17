Поножовщину в школе под Челябинском будут рассматривать в рамках УК

17 января 201816:28
Поножовщину в школе под Челябинском будут рассматривать в рамках УКЧитайте нас в Telegram
По факту ножевого ранения ученика Смольнинской школы в Челябинской области возбуждено уголовное дело. 16-летнего подростка, причинившего ранение однокласснику, допрашивают.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").
ЧП случилось в школе поселка Смольное Сосновского района во время конфликта на перемене: один из девятиклассников ударил ножом другого.
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