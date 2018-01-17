Поножовщину в школе под Челябинском будут рассматривать в рамках УК

По факту ножевого ранения ученика Смольнинской школы в Челябинской области возбуждено уголовное дело. 16-летнего подростка, причинившего ранение однокласснику, допрашивают.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

ЧП случилось в школе поселка Смольное Сосновского района во время конфликта на перемене: один из девятиклассников ударил ножом другого.