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17 января 201816:22

В Британии появился министр по проблемам одиночества

Global Look Press

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Для слишком большого количества людей в Британии одиночество — печальная реальность современной жизни. Такими словами в своем заявлении премьер королевства Тереза Мэй обосновала появление в правительстве поста министра по одиночеству. На эту должность назначена замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

В своем заявлении премьер-министр отметила, что намерена бороться с проблемой одиночества и ради британского общества, и ради всех британцев, сообщает RT.

По ее словам, необходимо помогать преодолевать его, прежде всего, пожилым людям, тем, кто потерял близких. То есть "людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом".

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