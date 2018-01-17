В Британии появился министр по проблемам одиночества

Для слишком большого количества людей в Британии одиночество — печальная реальность современной жизни. Такими словами в своем заявлении премьер королевства Тереза Мэй обосновала появление в правительстве поста министра по одиночеству. На эту должность назначена замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

В своем заявлении премьер-министр отметила, что намерена бороться с проблемой одиночества и ради британского общества, и ради всех британцев, сообщает RT.

По ее словам, необходимо помогать преодолевать его, прежде всего, пожилым людям, тем, кто потерял близких. То есть "людям, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом".