На проспекте Мира в Москве автобус врезался в столб

В среду автобус врезался в фонарный столб на проспекте Мира в Москве, пострадали два человека, передает РИА Новости.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД отметили, что на проспекте Мира около полудня автобус совершил наезд на мачту городского освещения. Два человека получили травмы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.