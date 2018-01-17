Учёные выяснили, как стиль музыки влияет на работу мозга пианиста

Новое исследование нейробиологов во главе с Даниэлой Саммлер (Daniela Sammler) раскрывает влияние стиля музыки на работу мозга исполнителя. В частности, оно даёт ответ, почему музыкантам так сложно переключаться между стилями.

Музыканты давно заметили, что очень сложно на одном и том же концерте играть классику и джаз. Работа учёных объясняет, в чём здесь дело.

Исследователи отобрали 30 профессиональных пианистов, половина из которых не менее двух лет специализируется на исполнении джаза, а другая половина – на классической музыке. Учёных интересовало, как музыканты разных стилей решают две извечные проблемы пианистов: какие клавиши нажимать ("что играть") и какими пальцами ("как играть").

Испытуемым показывали анимированную руку, которая воспроизводила последовательность фортепианных аккордов. При этом воображаемый пианист время от времени допускал огрехи двух видов: он нажимал не на те клавиши (ошибки в гармонии) и неудачно выбирал для этих действий пальцы (ошибки в аппликатуре).

"Подопытный" должен был подражать этой руке, воспроизводя её игру на фортепиано. При этом энцефалограф регистрировал мозговую активность музыканта. Чтобы гарантировать, что фиксируется реакция на процесс игры, а не на музыку, которая при этом получается, эксперимент проводился в полной тишине (фортепиано не издавало звуков).

Исследование показало, что джазмены гораздо более сосредоточены на правильном выборе клавиш, а исполнители классической музыки – на аппликатуре.

В пресс-релизе исследования это объясняется следующим образом. Ключевой элемент джаза – импровизация, поэтому музыкант всегда готов сыграть свой собственный аккорд. Отсюда и концентрация на гармонии, то есть на выборе клавиш.

С другой стороны, редактирование на ходу произведений Бетховена или Шопена отнюдь не приветствуется. Поэтому исполнители классики сконцентрированы не на выборе аккордов, который задан раз и навсегда, а на безупречной технике исполнения, ключевой элемент которой – аппликатура.

Кроме собственно прямого результата исследование показывает, что при изучении работы мозга музыкантов (а скорее всего, и слушателей) нельзя ограничиваться одним стилем музыки, даже если он настолько прекрасен, как классическая музыка. "Магия звуков" разнообразна, и для проникновения в её тайны нужно всестороннее исследование.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) неоднократно писали о связи музыки с процессами в мозге. Например, мы рассказывали, что магнитная стимуляция нейронов сказывается на музыкальных вкусах, сообщали о том, как игра на музыкальных инструментах меняет мозг и почему это искусство дарит нам удовольствие.