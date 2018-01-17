Южную Корею и КНДР объединит на Олимпиаде единый флаг

Стало известно, что на церемонии открытия Олимпиады сборные Южной Кореи и Корейской народно-демократической республики пройдут под единым флагом. Кроме того, принято решение сформировать объединенную женскую хоккейную команду, которая представит две страны на Играх в Пхенчхане.

Северная Корея отправит на Олимпиаду делегацию в составе 550 человек. В нее войдут танцоры, группа поддержки и демонстрационная команда по тхэквандо, сообщает "Рейтер" со ссылкой на южнокорейское Министерство объединения.

Ранее представители Международного олимпийского комитета объявили, что в субботу, 20 января, глава МОК Томас Бах сделает заявление по поводу участия представителей КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.