В США умер режиссер и сценарист "Полицейской академии"

Известный американский режиссер и сценарист Хью Уилсон ушел из жизни на 75-м году в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). В числе его киноработ, в частности, культовый фильм "Полицейская академия" (Police Academy, 1984 год), сообщает издание Variety.

За свою жизнь Уилсон принял участие в создании почти трех десятков кино- и телефильмов: "Взрыв из прошлого", "Телохранитель Тесс" и "Ковбойская рапсодия", "Клуб первых жен" и других.

В последние годы своей жизни Уилсон преподавал в Виргинском университете, передает ТАСС.

Кроме того, он был создателем популярного в США сериала "Радио Цинциннати", который выходил с 1978-го по 1982 год.