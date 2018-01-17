Румынские овцы подрывают безопасность американской ПРО

Американские военные в Румынии столкнулись с необычным врагом – домашними овцами. Стадо этих животных пасется рядом с оградой базы Девеселу, где расположен комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, и постоянно задевает датчики системы безопасности военного объекта. Из-за чего поднимается тревога и охрана ПРО вынуждена отгонять скотину от забора.

По всей видимости, овцы слишком часто устраивают устраивают проверку боеготовности американским солдатам. Так как командование базы пожаловалось министерству национальной безопасности Румынии, что животные подрывают безопасность военного объекта и мешают нормальной работе системы ПРО, сообщает французское агентство AFP.

Оно и понятно, овчарня, где живет надоедливое стадо, находится всего в 10 метрах от ограды базы. Но прогнать его пока не получается. Дело в том, что хозяин овец, Думитру Блежа, купил почти два с половиной гектара земли в этом районе еще в 2007 году, а американский военный объект появился по соседству только в 2014 году. Фермер никуда уходить не хочет, а если овчарню попробуют снести, то он потребует за нее 18 тысяч евро компенсации.

Aegis Ashore – это сухопутная версия корабельной боевой информационно-управляющей системы. Как утверждают создатели, она способна обнаруживать любые воздушные цели и наводить на них оружие. В том числе Aegis может перехватывать баллистические ракеты малой и средней дальности.