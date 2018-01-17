Харьковский "гонщик" насмерть сбил подростка на переходе

Молодой любитель быстрой езды из Харькова насмерть сбил подростка на пешеходном переходе. Момент ЧП попал на видеорегистратор, установленный в автомобиле случайного свидетеля.

ДТП произошло около 15:00 во вторник, 16 января, на Салтовском шоссе в Харькове.

На кадрах видно, как молодой человек переходит дорогу. Когда он проходит половину пути в кадре появляется черная Toyota Camry, которая сбивает парня и сразу же уезжает с мета ДТП. От удара тело подростка перевернулось в воздухе и упало на асфальт.

Как сообщают местные СМИ, 17-летний юноша от полученных травм скончался на месте. После случившегося в городе был объявлен план "Перехват", виновника ДТП вскоре задержали. Им оказался 18-летний местный житель, ему же принадлежал японский седан.

В данный момент молодой человек задержан, идет разбирательство.