Виталина объяснила, почему передумала разводиться с Джигарханяном

Очередной поворот произошел в резонансной истории отношений 82-летнего Армена Джигарханяна и его бывшей жены. Виталина Цымбалюк-Романовская подала в суд апелляцию с просьбой отменить развод с народным артистом СССР.

Свое решение не разводиться или хотя бы отсрочить развод с Арменом Джигарханяном она объяснила тем, что не доверяет тем обвинениям в ее адрес, которые актер в последнее время высказывал с телеэкрана.

В частности, это касается его слов о том, что теперь уже бывшая жена регулярно пичкала его психотропными препаратами и устроила за ним слежку.

Виталина говорит, что хочет лично встретиться с Арменом Борисовичем, чтобы точно выяснить, какие претензии к ней у экс-супруга. Тем более что, считает она, Джигарханян ведет себя по отношению к ней "не по-мужски" и "очень непорядочно".

Цымбалюк-Романовская утверждает, что "все его обвинения не соответствуют действительности", и она может это доказать.

Сам актер ранее заявил, что остался без квартиры, а жилье ему снимают друзья. Виталина же – и тоже через телеэфир – ответила на это: из их квартиры, в которой пара собиралась проживать до скандала, актер не выписан и может вернуться в любое время.

Очередной "серии" в этом скандале посвящена очередная программа "Андрей Малахов. Прямой эфир". В эфире ведущий также вынес на обсуждение ситуацию с театром Армена Джигарханяна.

Ранее на его сайте было опубликовано письмо за подписью Армена Борисовича, в котором все слухи о том, что Марк Рудинштейн может стать директором театра, назывались ложью.

Правда, позже появилась информация, что это подделка, и на самом деле Рудинштейн готов "быть кризис-менеджером и вывести театр, сделать его популярнее, чем Театр Наций или Ленком сегодня".

Что думает об этом фактически руководившая в последнее время театром бывшая жена Джигарханяна, и что говорит сам Марк Рудинштейн о наделавшем шума письме, — также в этой программе Андрея Малахова на телеканале "Россия 1".